Rusya güçleri, Kiev ile Harkov’a saldırıları yoğunlaştırdı

02 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Moskova-Kiev arasında önceki gün başlayan görüşmelerle birlikte oluşan diplomatik çözüm umudu sahaya yansımadı. Rusya’nın saldırılarında bir hafta geride kalırken önceki gece ve dün başkent Kiev ve Harkov’a yönelik ateş sürdü. Sivil can kayıpları haberi geldi.

Rusya, dün yaklaşık 4 milyon nüfuslu Kiev’e yönelik kuşatmanın yoğunlaştığı, ağır silahlı, yüzlerce zırhlı araçtan oluşan birliklerin başkente giriş için hazır olduğu mesajı verdi. Bazı uydu görüntülerine göre, Rus askeri konvoyunun yaklaşık 60 km uzunluğunda olduğu savunuldu. Rusya, Kiev’de dün telekomünikasyon ve istihbarat altyapıları, tesislerinin vurulacağına işaret edilerek buradan uzak durulması çağrısı yaptı. Gerekçe olarak ise Ukrayna’nın, Rusya’ya yönelik enformasyon saldırılarını bastırmak olduğu belirtildi. Ardından da televizyon kulesi Rus güçlerince hedef alındı. Saldırıda en az beş kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu açıklandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde gönüllüler bölgeye gönderilen silahların geçişini sağladı.

VALİLİK BİNASI VURULDU

Rus uçaklarının Brovarı ilçesine düzenledikleri saldırıda ise bir kişinin öldüğü kaydedildi. Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’a yönelik de Rusya güçlerinin saldırısı sürüyor. Dün Özgürlük Meydanı’nda valilik binası ve çevresi füze saldırıları sonrasında ağır hasar gördü. Bölge kaynakları en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu. Kurbanlar arasında Ukrayna’da tıp eğitimi alan Hindistan vatandaşı bir öğrencinin olduğu da gündeme yansıdı.

Harkov’da bir yerleşim alanının da dün hedef olduğu, 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ukrayna Rusya’nın saldırılarında beş günde aralarında 14’ü çocuk en az 350 sivilin yaşamını yitirdiğini savundu. BM ise kendilerine gelen ilk verilere göre 13’ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26’sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Ukrayna’nın kuzeyindeki Belarus’ta konuşlanmış Rus askeri kuvvetleri de saldırılara katılırken, Belarus Silahlı Kuvvetleri de savaş düzenine sokuldu. Ancak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, doğrudan savaşa katılmayacaklarını söyledi.

KARADENİZ ADIMI

Öte yandan Rus birliklerinin Ukrayna’nın güneyine yönelik baskısı da devam ediyor. Rusya’nın sekiz yıl önce Ukrayna’dan ele geçirip kendi topraklarına kattığını açıkladığı Kırım Yarımadası’nda bulunan Rus birliklerinden kuzeybatıya ilerleyen grup Dinyeper Nehri’nin Karadeniz’e yaklaştığı noktada yer alan Herson şehrini kuşattı. Kuzeydoğuya ilerleyen grup ise Azak Denizi sahili boyunca ilerleyerek, Ukrayna’nın Azak sahilindeki en önemli liman şehri Mariupol’e ulaştı. Burada, Donbas bölgesindeki ayrılıkçı gruplarla birleşerek kenti kuşatmaya aldı. Rus birlikleri, Mariupol’de yaşayan sivillere, şehri iki ayrı koridordan terk etme ihtimalinin olduğunu bildirerek bugünden itibaren şehir için sert savaşların başlayacağı duyurusu yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Azak Denizi’ne çıkışı tamamen engellenmiştir” dedi.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas yönetimi ise Ukrayna ordusunun ateşinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ukrayna’nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus füze saldırısında 70 askerin öldüğü savunuldu. Ayrıca Kiev, geçen perşembe gününden bu yana Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini belirtti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Ukrayna’ya müdahalenin Rusya’yı Batı’dan koruyacak önlemler almak olduğunu” öne sürdü. Rus ordusunun bu hedefleri gerçekleştirinceye kadar savaşın devam edeceğini söyledi. Ukrayna’yı işgal etmediklerini savundu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaysa, ancak halkın desteğini almış olan devletlerin toprak bütünlüğünün tanınacağını” söyleyerek, “Kiev rejiminin” böyle bir yönetim olmadığını iddia etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunu eleştirdi.