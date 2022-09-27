Rusya harekete geçti: Gürcistan sınırında askerlik şubesi açılacak
Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Gürcistan ile sınırda askerlik şubesinin açılacağı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının "ciddi" şekilde arttığı belirtildi.
Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki "Verhniy Lars" Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak" ifadesine yer verildi.
Öte yandan, Rusya'nın diğer sınır kapılarında da kuyrukların oluştuğu görüldü. Rus vatandaşlarının, Kazakistan, Finlandiya, Moğolistan'a akın ettiği belirtiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.
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