Rusya, Harkov’da televizyon kulesini vurdu

06 Mart 2022 Pazar, 23:36

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, akşam saatlerinde de Rus birlikleri, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan televizyon kulesini vurdu.

Harkov bölge yönetimi, kentin televizyon yayınsız kaldığını ve televizyon kulesinin hasar aldığını açıkladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Harkov’da yerel saatle 19.00’da Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısında da bölgede bulunan askeri polis binası ve yakındaki iki katlı konut binasının hasar aldığı ifade edilerek, İçişleri Bakanlığı bölge binasına da saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.



