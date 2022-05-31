Rusya, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı doğal gaz şirketi GasTerra'nın, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.
Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Hollanda'ya gaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.
GasTerra'dan dün yapılan açıklamada, Gazprom tarafından, 31 Mayıs ve mevcut kontrat tarihinin bittiği 1 Ekim arasında tedarikin durdurulmasının 2 milyar metreküplük doğal gazın alınmayacağı anlamına geldiği ifade edilmişti.
Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
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