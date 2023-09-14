Rusya, iki ABD'li diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:30

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:30

Moskova ile Washington arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin iki çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlık açıklamasında, "14 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Moskova'daki Amerikan diplomatik misyonunun başkanı Lynn Tracy'ye, ABD Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Jeffrey Sillin ve Büyükelçilik İkinci Sekreteri David Bernstein'ın eylemlerinin diplomatik statü ile uyumsuzluğuna ilişkin resmi bir nota teslim edilerek sert bir uyarıda bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomatların, "muhbir" olarak iddia edilen ABD Konsolosluğu eski çalışanı Robert Shonov ile temas halinde oldukları bildirildi.

ROBERT SHONOV

Rusya, 28 Ağustos'ta Ukrayna'daki savaşla ilgili bilgileri ABD'li diplomatlara aktardığı şüphesiyle Vladivostok'taki ABD Konsolosluğu çalışanı Rus vatandaşı Robert Shonov'u gözaltına almıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB, Moskova'nın ABD Büyükelçiliği muhbiri olarak nitelendirdiği Shonov'un yasadışı faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Shonov'un, Jeffrey Selene ve David Bernstein'a rapor sunduğunu ve FSB'nin bu kişileri incelediği belirtildi.