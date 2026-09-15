Rusya ile Danimarka arasında tehlikeli karşılaşma: Helikopter işaret fişeğinden kıl payı kurtuldu

Danimarka ordusu, ülke açıklarında yaşanan olayda Rus donanmasına ait bir fırkateynin Danimarka Hava Kuvvetleri’ne ait Fennec tipi askeri helikoptere iki işaret fişeği fırlattığını açıkladı.

Helikopterin, Rus savaş gemisini görüntülemek üzere rutin bir görev yürüttüğü belirtildi.

Danimarka Savunma Komutanlığı’nın açıklamasına göre, fırlatılan işaret fişeklerinden biri helikopterin çok yakınından geçti.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.

İşaret fişekleri denizcilikte çoğunlukla uyarı amacıyla kullanılan piroteknik araçlar olarak biliniyor.

Ancak Danimarka yönetimi, fişeklerin askeri helikoptere bu kadar yakın mesafeden fırlatılmasını ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendirdi.

DANİMARKA: KABUL EDİLEMEZ

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Rasmussen, Rusya’nın davranışlarının insan hayatını tehlikeye atabilecek nitelikte olduğunu belirterek, Moskova’nın “kabul edilebilir davranışın sınırlarını giderek zorladığını” söyledi.

Danimarka’nın deniz trafiğinin ülke sularından güvenli biçimde geçmesini sağlamaya çalıştığını vurgulayan Rasmussen, yaşanan olay nedeniyle Rusya’nın Kopenhag Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.

Danimarka yönetiminin Rus büyükelçisini çağırma kararı, olayın iki ülke arasında diplomatik gerilime dönüşebileceğine işaret etti.

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği ise olayla ilgili ilk aşamada kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Olay, Rusya ile NATO ülkeleri arasında Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa çevresinde artan askeri temasların ve karşılıklı gözetleme faaliyetlerinin gündemde olduğu bir dönemde yaşandı.