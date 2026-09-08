Rusya ile Kuzey Kore arasında ilk karayolu köprüsü açıldı: Ticaret mi, askeri koridor mu?

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilk doğrudan karayolu bağlantısı açıldı.

İki ülke arasındaki sınırı oluşturan Tumen Nehri üzerine inşa edilen köprü sayesinde yük ve yolcu taşımacılığının daha kolay yapılması hedefleniyor.

Kuzey Kore devlet medyası, köprünün “personel değişimi, turizm ve ticaret” amacıyla kullanılacağını duyurdu.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre köprüden günlük 300 araç ve 2 bin 323 kişi geçebilecek.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki köprünün çevresinde yeni bağlantı yolları, sınır kontrol noktaları, otoparklar ve çeşitli destek tesisleri de inşa edildi.

Rusya hükümeti, köprünün ilk aşamada yük taşımacılığında kullanılacağını, yolcu trafiğine ise yıl içinde açılmasının planlandığını bildirdi.

“YENİ BİR DOSTLUK SEMBOLÜ”

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, açılış töreninde köprüyü iki ülke ilişkileri açısından “yeni bir dostluk sembolü” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song ise açılışı “tarihi bir olay” olarak değerlendirdi.

Mişustin, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin “benzeri görülmemiş bir seviyeye” ulaştığını belirterek köprünün ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji ve kültürel işbirliğine ivme kazandıracağını söyledi.

Köprünün sivil kullanımın yanı sıra askeri amaçlarla da kullanılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Ukraynalı araştırma kuruluşu Truth Hounds, yeni hattın “öncelikle gizli bir askeri lojistik koridoru” oluşturmak amacıyla kullanılabileceğini öne sürdü.

Kuruluşa göre köprü, Kuzey Koreli askerlerin, işçilerin ve üst düzey askeri yetkililerin doğrudan Rusya’ya taşınmasını kolaylaştırabilir. Aynı güzergâh üzerinden Rusya’dan Kuzey Kore’ye teknoloji ve çeşitli kaynakların aktarılabileceği de iddia edildi.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, Ukrayna savaşının başlamasının ardından belirgin biçimde güçlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Anlaşmada, taraflardan birinin “saldırıya” uğraması durumunda diğer ülkenin destek sağlamasına yönelik hükümler yer aldı.

KUZEY KORE’DEN RUSYA’YA SİLAH DESTEĞİ İDDİASI

Güney Kore istihbaratına bağlı araştırmacıların tahminlerine göre Kuzey Kore, Rusya’ya milyarlarca dolar değerinde roket, füze ve top mermisi gönderdi.

Ayrıca yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya saflarında Ukrayna güçlerine karşı savaştığı öne sürülüyor.

Yeni köprünün, bu askeri ve lojistik hareketliliği daha da kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

Köprünün yapımına, Putin’in 2024’teki Kuzey Kore ziyareti sırasında varılan anlaşmanın ardından 2025’te başlandı.

Gecikmelerin ardından 495 günde tamamlanan köprü, iki ülke arasındaki mevcut demiryolu hattının yanına inşa edildi.

Rusya ile Kuzey Kore arasında hava ve demiryolu bağlantısı bulunuyordu ancak bugüne kadar kalıcı bir karayolu bağlantısı yoktu.

Araç geçişleri, özel düzenlemeler kapsamında demiryolu köprüsüne ahşap plakalar yerleştirilerek sağlanıyordu.

KUZEY KORELİ İŞÇİLER İÇİN DE KULLANILABİLİR

Yeni köprünün Kuzey Koreli işçilerin Rusya’ya taşınmasında da kullanılması bekleniyor.

Güney Kore kaynaklarının tahminlerine göre yaklaşık 10 bin Kuzey Koreli, Rusya’daki inşaat sahalarında ve kereste kamplarında çalışıyor.

Birleşmiş Milletler yaptırımları Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında istihdam edilmesini yasaklasa da, bu kişilerin bir bölümünün Rusya’ya öğrenci vizesi gibi farklı statüler altında girdiği öne sürülüyor.

Uzmanlar, daha önce sınırlı kullanılan Rusya-Kuzey Kore sınır hattının Ukrayna savaşıyla birlikte iki ülke arasındaki askeri, ekonomik ve lojistik işbirliğinin önemli güzergâhlarından birine dönüştüğüne dikkat çekiyor.