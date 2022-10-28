Rusya lideri Putin batıya seslendi: 'tek sorumlu biz değiliz'

28 Ekim 2022 Cuma, 10:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı toplantıda, Batı'ya seslendi. Rus lider, "Dost olalım, diyalog kuralım, güven ve barışı güçlendirelim" ifadelerinde bulundu.

The DailyStar'ın haberine göre, Vladimir Putin, "yeni bir dünya düzeni" ilan ederken "Batı egemenliği çağının sona erdiğini" söyledi.Putin, "Karşılığında ne aldık? Olası her işbirliği alanında 'hayır' cevabı" diye ekledi.

Putin, "Dünyada olan her şey Kremlin'in eli yüzünden oluyor. Gerçekten bu kadar güçlü müyüz? Bu saçmalık! Her şey için bizi suçlamayı bırakın!" dedi.

"BASKIN OLMAYA ÇALIŞMIYORUZ"

Putin, Ukrayna'daki ve Tayvan'daki savaşın "alevlerini körüklemekle" aynı zamanda da enerj vei gıda krizlerine sebep olmak nedeniyle Batı'yı suçlandı.

Putin son olarak, "Rusya Batılı elitlere meydan okumuyor. Biz baskın olmaya çalışmıyoruz. Rusya'nın var olma hakkını savunmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.