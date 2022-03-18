Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.
Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu.
Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.
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