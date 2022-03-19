Rusya, Mikolayiv kentini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev’i hedef aldı.

İHA
19 Mart 2022 Cumartesi, 10:59
Rusya, Mikolayiv kentini vurdu
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rus askerleri akşam saatlerinde Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv'i vurdu.

Askeri bir noktanın hedef alındığı iddia edilirken, olay yerine Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı ekipler geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



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