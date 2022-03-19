Rusya, Mikolayiv kentini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev’i hedef aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rus askerleri akşam saatlerinde Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv'i vurdu.
Askeri bir noktanın hedef alındığı iddia edilirken, olay yerine Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı ekipler geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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