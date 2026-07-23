Rusya’nın en zengin kadınının şirketine İHA saldırıları: Wildberries depoları hedefte

Ukrayna, Rusya’nın en büyük çevrim içi perakende şirketi Wildberries’e ait dört depoyu bir hafta içinde insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Günde yaklaşık 20 milyon sipariş işleyen şirkete yönelik saldırıların, Rusya’nın tüketim ekonomisini ve milyonlarca kişinin günlük yaşamını etkileyebileceği belirtiliyor.

Moskova yakınlarındaki bir apartman dairesinde aile şirketi olarak kurulan Wildberries, yaklaşık 20 yılda Rusya’nın en büyük çevrim içi perakende platformuna dönüştü. Şirket, Ukrayna’nın Rusya içindeki lojistik ve ekonomik merkezlere yönelik genişleyen İHA saldırılarının son hedeflerinden biri oldu.

Ukrayna’nın son bir hafta içinde Wildberries’e ait dört depoya saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılar, savaşın etkilerini cephe hattından uzaktaki Rus kentlerine ve sıradan tüketicilerin günlük yaşamına daha fazla taşıdı.

GÜNDE 20 MİLYON SİPARİŞ İŞLİYOR

Wildberries ile en büyük rakibi Ozon’un teslimat ve sipariş noktaları Rusya genelindeki kentlerde yaygın biçimde kullanılıyor.

Wildberries, ülke genelinde toplam 3 milyon metrekarelik alana yayılan büyük depolarında günde yaklaşık 20 milyon sipariş işlediğini belirtiyor. Platform üzerinden giyimden elektronik eşyalara, ilaçtan kozmetiğe kadar çok sayıda ürün satılıyor.

Saldırıların, Wildberries üzerinden satış yapan işletmelerde ciddi maddi kayıplara ve müşterilerin siparişlerinde aksamalara yol açabileceği ifade ediliyor.

UKRAYNA: RUS ORDUSUNA MALZEME SAĞLANIYORDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hedef alınan lojistik merkezlerin Rus ordusuna İHA parçaları ve çeşitli ekipmanların ulaştırılmasında kullanıldığını savundu.

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın iç bölgelerine yönelik saldırıların Moskova’nın askeri kapasitesini zayıflatmayı ve savaşı sona erdirmeye zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

Rusya ise rafinerilere ve depolara yönelik saldırıların toplumda kargaşa yaratmayı hedeflediğini öne sürüyor. Wildberries’in kurucu ortağı ve yöneticisi Tatyana Kim de saldırılarda işlerini yapan sıradan insanların hedef alındığını söyledi.

4 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORLAR

Wildberries ve Ozon’un, daha küçük rakipleriyle birlikte sattıkları mal ve hizmetlerin toplam değerinin Rusya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 8,5’ine karşılık geldiği belirtiliyor.

Çevrim içi perakende şirketleri yaklaşık 4 milyon kişiye, başka bir ifadeyle Rusya’daki iş gücünün yüzde 5’inden fazlasına istihdam sağlıyor.

Bu şirketler; tüketicileri, satıcıları, kuryeleri, depo çalışanlarını ve teslimat noktası işletmecilerini çevrim içi platformlar üzerinden bir araya getiren ve Kremlin’in “platform ekonomisi” olarak adlandırdığı yapının merkezinde bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanı Maksim Oreşkin de sektörün geliştirilmesinden sorumlu isimler arasında yer alıyor. Oreşkin, Wildberries ve Ozon gibi platformları, Sovyet dönemindeki insan merkezli kurumların yerine algoritmalarla yönetilen yeni bir planlı ekonomi biçimi olarak tanımlıyor.

APARTMAN DAİRESİNDEN E-TİCARET DEVİNE

Wildberries’in kurucu ortağı Tatyana Kim, 1975 yılında Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de Kore kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İngilizce öğretmenliği yapan Kim, şirketi 2004 yılında dönemin eşi Vladislav Bakalçuk ile birlikte kurdu.

İlk yıllarında Moskova bölgesindeki evlerinden çalışan çift, 2010’lu yıllardaki e-ticaret büyümesiyle birlikte Wildberries’i Rusya’nın en büyük çevrim içi perakendecisine dönüştürdü.

Yedi çocuk annesi Kim, Forbes’a göre 7 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin kadını konumunda bulunuyor.

BİRLEŞME KRİZİ VE SİLAHLI SALDIRI

Kim ile Bakalçuk, Wildberries’in daha küçük bir açık hava reklam şirketiyle birleşme kararı almasının ardından iki yıl önce olaylı biçimde boşandı.

Kremlin’in desteklediği birleşmenin küresel bir elektronik ticaret platformu oluşturmayı amaçladığı açıklanırken, Bakalçuk anlaşmayı şirket varlıklarının ele geçirilmesi olarak nitelendirdi.

2024 yılında Moskova’daki Wildberries merkezine düzenlenen silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Şirket bu yıl Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB ile de ortaklık kurdu. VTB, Wildberries’in finans kuruluşu WB Bank’ın yüzde 5 hissesini satın alırken payını artırma hakkı da elde etti.

Wildberries ayrıca Moskova’nın iş merkezinde 400 metre yüksekliğinde yeni bir genel merkez inşa ediyor. Binanın 2030 yılında tamamlandığında Moskova’nın en yüksek yapısı olması bekleniyor.