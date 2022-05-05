Rusya 'nükleer' tatbikat gerçekleştirdi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:11

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'dan Avrupa'da tansiyonu yükseltecek bir adım geldi.

DW'nin haberine göre Rusya, Kaliningrad'da nükleer başlık taşıma kapasiteli füzelerle düzenlenen saldırı simülasyonu yaptığı bir tatbikat düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, taşınabilir İskender balistik füze sistemlerinin elektronik olarak fırlatıldığı simülasyonda düşman güçlere ait füze rampaları, havaalanları, koruma altındaki altyapı, askeri teçhizat ve komuta noktalarına tekli ve çoklu saldırıların tatbik edildiğini bildirdi.

Füzelerin fırlatılmasının ardından Rus askeri personelinin "olası misilleme saldırısı"na karşı konum değiştirme tatbikatı da yaptığı, tatbikatın radyasyon ve kimyasal kirlilik koşullarındaki eylemleri de içerdiği bildirildi.

Tatbikata 100'ü aşkın Rus askeri katıldı.

KALİNİNGRAD

Avrupa'da bir Rus toprağı olan Kaliningrad, Polonya, Litvanya ve Belarus arasında kalan, kuzeyde Baltık Denizi'ne açılan bir bölge.

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde bölgeye nükleer silah konuşlandırma tehdidinde bulunmuştu.