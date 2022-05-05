Rusya 'nükleer' tatbikat gerçekleştirdi
Rusya, Kaliningrad'da İskender füzeleriyle nükleer saldırı simülasyonu yapılan bir tatbikat düzenledi.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'dan Avrupa'da tansiyonu yükseltecek bir adım geldi.
DW'nin haberine göre Rusya, Kaliningrad'da nükleer başlık taşıma kapasiteli füzelerle düzenlenen saldırı simülasyonu yaptığı bir tatbikat düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, taşınabilir İskender balistik füze sistemlerinin elektronik olarak fırlatıldığı simülasyonda düşman güçlere ait füze rampaları, havaalanları, koruma altındaki altyapı, askeri teçhizat ve komuta noktalarına tekli ve çoklu saldırıların tatbik edildiğini bildirdi.
Füzelerin fırlatılmasının ardından Rus askeri personelinin "olası misilleme saldırısı"na karşı konum değiştirme tatbikatı da yaptığı, tatbikatın radyasyon ve kimyasal kirlilik koşullarındaki eylemleri de içerdiği bildirildi.
Tatbikata 100'ü aşkın Rus askeri katıldı.
KALİNİNGRAD
Avrupa'da bir Rus toprağı olan Kaliningrad, Polonya, Litvanya ve Belarus arasında kalan, kuzeyde Baltık Denizi'ne açılan bir bölge.
Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde bölgeye nükleer silah konuşlandırma tehdidinde bulunmuştu.
Video Haberler
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
- Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu