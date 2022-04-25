Rusya: S-500 hava savunma sistemi seri üretime geçti

25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:48

Rusya'dan 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde savunma sanayii alanında kritik bir adım geldi. Almaz-Antey Savunma Şirketi CEO'su Yan Novikov, şirketin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle National Defense dergisine verdiği demeçte bir hava savunma sisteminin seri üretime geçildiğini bildirdi.

Yan Novikov, Almaz-Antey tarafından geliştirilen Rusya'nın en yeni hava savunma sistemi S-500 Prometheus'un seri üretime geçtiğini ve belirlenen süreler içinde Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini duyurdu.

'RUSYA'NIN HAVACILIKTA BEL KEMİĞİ HALİNE GELECEK'

Şirketin CEO'su Yan Novikov, S-500 savunma sistemine atıfta bulunarak, "Şu anda, yerli bilim ve mühendislikteki en son başarılara sahip S-500 Prometheus hava savunma sistemi, seri üretime geçti. Sistemin savaş yetenekleri ve kabiliyetleri, daha önce yapılan hava savunma sistemlerinin çok ötesinde" dedi.

Yan Novikov, S-500 Prometheus hava savunma sisteminin, Rus havacılık savunmasının 'bel kemiği' haline geleceğini söyledi.

TESTLER 2021'DE BAŞLAMIŞTI

Rusya, Temmuz 2021'de S-500 Prometheus hava savunma sistemini test ederek, ilk deneme görüntülerini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, denemede füzenin "yüksek hızlı bir balistik hedefi" başarıyla vurduğu dile getirmişti. S-500 hava savunma sisteminin "dünyada benzerinin olmadığı ve potansiyel bir düşmanın tüm irtifa ve hız aralığındaki mevcut ve gelecekteki hava saldırı silahlarını yok etmek için tasarlandığı" ifade edilmişti.