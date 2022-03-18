Rusya, Ukrayna'ya ait iletişim merkezini vurdu
Rusya'nın Lviv'de saldırılarına devam ediyor. Sabah saatlerinde Rusya, Lviv'deki uçak tamir fabrikasını vurmuştu. Son olarak Ukrayna'da iletişim merkezinin vurulduğu açıklandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23. gününde sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, ormanlık alanda bulunan iletişim merkezini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda iletişim merkezinin devre dışı bırakıldığını belirtti.
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