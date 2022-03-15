Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. tur müzakere devam ediyor
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün başlayan 4. tur müzakere görüşmelerine devam edildiği bildirildi.
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.
Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor" dedi.
TEKNİK ARA VERİLMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 4. tur müzakere görüşmelerine teknik bir ara verildiğini ve görüşmelere bugün devam edileceğini duyurmuştu.
Açıklamada çalışma alt gruplarında ek çalışmalar nedeniyle görüşmelerin duraklatıldığı ancak müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
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