Rusya'da taksi uygulaması hacklendi, yüzlerce taksi aynı adrese geldi

02 Eylül 2022 Cuma, 16:41

Rusya'nın başkenti Moskova'da bilgisayar korsanları, bir Rus taksi uygulamasını hedef alarak yüzlerce sürücüyü Kutuzov Bulvarı'na gönderdi. Yüzlerce taksinin aynı anda aynı bulvarda bulunmaya çalışması, şehir merkezinde trafik sıkışıklığına neden oldu.

Aynı adrese ulaşmaya çalışan taksiler, 10 şeritli bulvarda 40 dakika boyunca hareket edemedi.

İngiliz DailyMail'in haberine göre, uygulamanın sahibi olan şirket, olanları doğrularken "1 Eylül sabahı uygulamamız, saldırganların hizmeti kesintiye uğratma girişimiyle karşılaştı. Yüzlerce sürücümüzü aynı adrese gönderen bir toplu sipariş aldık" dedi.

Şirket, "Sorunu fark ettiğimiz anda sipariş alımını durdurduk ancak oluşan trafiği engelleyemedik" açıklamasında bulundu.

Saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi.