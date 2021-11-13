Rusya’dan aşı sertifikası hakkında karar: Tarih verdi
Rusya’da başta ulaşım olmak üzere halka birçok alanda aşı sertifikasının sunulmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısı Duma’ya sunuldu.
Rusya’da koronavirüs vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı can kaybında art arda rekor kaydedilmesi üzerine hükümetten yeni adımlar gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğu raporda ülkede aşılanması gereken 90 milyon kişiden henüz 22 milyonunun hiç aşı yaptırmadığına dikkat çeken Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı sertifikasının ülkede zorunlu hale geleceğini söyledi.
TARİH VERDİ
Özellikle ulaşımda ve topluma açık alanlarda sertifika sunulması gerektiği konusunda yasa tasarısı hazırlandığını söyleyen Golikova, bu tasarının geçmesi halinde 1 Şubat 2022’ye kadar herkesin aşı sertifikası oluşturması gerektiğini ifade etti.
Duma’ya gönderilen yasa tasarısının detayları hakkında konuşan Golikova, "Rus halkına aşılanması ve gerekli belgelerini hazırlaması için süre tanınıyor. Tüm bileşenlerle birlikte hazırlanan sertifikaların zorunlu kullanımı 1 Şubat 2022’de yürürlüğe girecek" dedi.
Golikova ayrıca, aşı sertifikalarının pasaportlara da işlenmesi gerektiğini ifade ederken halkın son günlerde aşı olmak için talebinin arttığını da belirtti.
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