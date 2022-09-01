Rusya'dan NATO çıkışı: NATO ile temas hattı kökten artacak
Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üslerinin konuşlanması durumunda kuzeybatı sınırındaki askeri yeteneklerini "güçlendirmek zorunda kalacağını" duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sergey Lavrov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olduktan sonra topraklarında NATO üslerinin konuşlanması halinde Rusya'nın kuzeybatı sınırındaki askeri yeteneklerini "güçlendirmek zorunda kalacağını" söyledi.
Lavrov, "Finlandiya ve İsveç topraklarında üsler konuşlandırılırsa, daha doğrusu bu üsleri onlar için oluşturmaya karar verirlerse, ABD'nin orada ana söze sahip olacağına inanıyorum" dedi.
Lavrov, söz konusu iki ülkeye NATO üslerinin konuşlanmasına ilişkin Rusya'nın harekete geçeceğini belirterek, "Elbette bu durumda Rusya'nın kuzeybatısındaki yeteneklerimizi güçlendirme konusunda bir karar alacağız" dedi.
Lavrov ayrıca, kuzeybatı sınırında "NATO ile temas hattının kökten artacağını" sözlerine ekledi.
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