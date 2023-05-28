Rusya'dan 'seçim' açıklaması: Günün sözü süreklilik oldu

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:30

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:31

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Türkiye'deki cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kosaçev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanı seçiminde sürekliliği tercih ettiğini ve bunun bölge, Rusya ve dünya için önemli olduğunu belirtti.

Kosaçev, "Görünüşe göre, süreklilik ve öngörülemezlik arasında bir seçim yapan Türk seçmenler, oldukça emin bir çoğunlukla ve daha da önemlisi güçlü bir katılımla ilkini tercih etti. Günün kelimesi sürekliliktir" dedi.

Kosaçev ayrıca, "Bu, bölge için önemli, ülkemiz için önemli. Sonuç olarak dünya için de önemli" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN TEBRİK MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, seçim zaferinin Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak "özverili çalışmasının doğal bir sonucu" olduğunu belirtti.

Putin, "Seçimlerdeki zafer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak özverili çalışmalarınızın doğal bir sonucudur ve Türk halkının devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız, bağlantısız bir dış politika izleme çabalarınıza verdiği desteğin açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.