Rusya'dan Ukrayna çıkışı: Kurtarılmış bölgelerde halkın desteğini alıyoruz

30 Ağustos 2022 Salı, 16:07

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ulusal Muhafızları’nın komutanı Viktor Zolotov’u, Kremlin Sarayı’nda ağırladı.

Vladimir Putin’in "sağ kolu" olduğu öne sürülen, daha önce de Rus muhalif lider Aleksey Navalny’i düelloya davet eden ve Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalarında başarısızlıklarından yakınan Viktor Zolotov, Ukrayna’da Rus ordusunun kontrol altında aldığı bölgelerde Ulusal Muhafızlar’ın çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Zolotov, geri planda olmalarına rağmen Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlerde önemli görevler aldıklarından bahsederek, "Ulusal Muhafız birlikleri, Donetsk ve Luhansk’ın yanı sıra Herson ve Zaporijya topraklarında yasa, düzen ve güvenliği sağlamanın yanı sıra barışçıl bir yaşam kurmak için çok çeşitli görevler yerine getiriliyor. Çatışmalara doğrudan katılıyoruz. Keşif ve arama, pusu operasyonları, sabotaj ve terör gruplarının ortadan kaldırılması, mayın tarama ve silah depolarının keşfi görevlerinde bulunuyoruz" dedi.

'KURTARILMIŞ BÖLGELERDE HALKIN DESTEĞİNİ ALIYORUZ'

Zolotov, Ukrayna halkından destek gördüklerini de savunarak, "Kurtarılmış topraklarda halkın desteğini hissettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanların huzurlu yaşam hakkını korumanın yanı sıra çocukların mutlu bir geleceği için çabaladığımızı anlıyorlar. En önemli görevimiz bu" diye konuştu.

Zolotov, Putin’in, Ulusal Muhafız Birliği ile Rusya Savunma Bakanlığı’nın çatışma bölgelerindeki iletişim ve ortak çalışmalarının ne düzeyde olduğu sorusunu da yanıtlayarak, "Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’nin savunma bakanlıkları ile görüştük. Çalışma alanlarımız için görevleri netleştirdik. Savunma Bakanlıkları, Ulusal Muhafızların yaptığı aynı görevlerle meşgul ve bu görevlerden bazılarını yerine getiriyorlar. Oluşan sorunları birlikte çözüyoruz" ifadelerini kullandı.