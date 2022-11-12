Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Cephaneliğimizin tamamını henüz kullanmadık

12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:34

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, Rusya'nın henüz olası imha araçlarından oluşan cephaneliğinin tamamını henüz kullanmadığını söyledi.

Medvedev, "Rusya'nın, tüm makul insanlar için aşikâr olan nedenlerden ötürü, olası imha araçlarından oluşan cephaneliğinin tamamını henüz kullanmadığını hatırlatmak isterim. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bulunan her olası düşman hedefini vurmamıştır. Bu sadece doğuştan gelen insani nezaketimizden kaynaklanmıyor. Her şeyin zamanı var" dedi.

Rusya'nın, NATO ve Batı dünyasıyla tek başına savaştığını belirten Medvedev, "Rusya'nın NATO ve Batı dünyasıyla tek başına savaştığını hatırlatmak için geçmişle kurulan paralellikler yanlış ya da geçicidir. Biri hariç: güçlü bir düşmanı ya da düşman ittifaklarını tek başımıza nasıl yok edeceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.

Medvedev, Rusya'nın mümkün olduğunca hayat kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Medvedev, "Rusya'nın, askerlerimizin ve sivillerin hayatlarını mümkün olduğunca kurtarmak için savaştığını hatırlayın. Düşmanlarımız, askerlerinin ve sivillerin hayatlarını düşünmüyor. Bu da onlarla aramızdaki büyük ahlaki farktır" diye konuştu.