Rusya’nın bir üyeliği daha askıya alındı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:42

İspanya merkezli Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) ilk Olağanüstü Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Rusya’nın UNWTO üyeliği askıya alındı. UNWTO'ya üye 160 ülkenin 3’te 2’sinden fazlası Rusya'nın üyeliğini askıya alınması kararını destekledi. Oylamaya saatler kala ise Rusya, UNWTO’dan çekildiğini duyurdu.

Ülkesi 2008 yılında Rusya tarafından işgal edilen Gürcistan asıllı UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, oylama sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “UNWTO üyeleri seslerini duyurdular ve Rusya'nın UNWTO üyeliğini askıya alma kararı aldılar. Mesaj açık: Eylemlerin her zaman sonuçları olacaktır. Barış temel bir insani haktır. Herkes için güvence altındadır. İstisnasızdır” dedi.

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalinin Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluş ilkelerini ve turizmin temsil ettiği barış, refah ve evrensel saygı gibi değerleri zedelediğini ifade etti. İspanya tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya’nın Ukrayna politikasında değişiklik olması durumunda askıya alma kararının kaldırılabileceği ifade edildi. UNWTO’nun bir sonraki toplantısı 2023’te yapılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise UNWTO kararının ardından gazetecilere verdiği demeçte, turizmi geliştirmek için teknik destek sağlayan UNWTO'dan ayrılma kararının Rusya'daki turizm sektörünü etkilemeyeceğini ifade ederek, “Turizm sektörü, özellikle iç turizm gelişimini sürdürecek. Turizme yönelik dış yönler de açık" dedi.

Rusya’nın UNWTO’dan tamamen ayrılmasının ise 1 yıl sürmesi bekleniyor.

Öte yandan BM Genel Kurulu 7 Nisan’da Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almıştı.