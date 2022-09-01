Sadr Hareketi uyarmıştı, Asayib Ehlil Hak tüm bürolarını kapatıyor
Irak'ta İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazali, ülkedeki tüm bürolarının kapatılması kararı aldı.
Irak'ta İran destekli Asayib Ehlil Hak lideri Kays el-Hazali, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milislerine seslenerek "tüm büroların kapatılması" çağrısında bulundu.
Hazali, Sadr Hareketi'ne bağlı milislerin Asayib Ehlil Hak'ın bürolarını yakmaya kalkışması halinde milislerinden "buna karşılık vermemelerini" istedi.
Geçtiğimiz günlerde Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücünden bazı kişiler Bağdat ve ülkenin güneyindeki bazı kentlerde Asayib Ehlil Hak'ın bürolarını ateşe vermişti.
Basra'da gece yarısı Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran destekli Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak milisleri arasında çıkan silahlı çatılmalarda 5 milisin öldüğü bildirilmişti.
Bunun üzerine Sadr'a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden Hazali'ye "milislerini sokaktan toplaması için uyarı mesajı" yayımlanmıştı.
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