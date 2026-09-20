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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy ile bir araya geldi

20.09.2026 09:22:00
Güncellenme:
DHA
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD’nin başkenti Washington’da ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin “Üreten Sağlık” yaklaşımı, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık teknolojileri ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Washington’da ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile görüştü.

Memişoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI ELE ALDIK"

Bakan Memişoğlu, paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşmemizde; 'Üreten Sağlık' yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık.

Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için mevkidaşım Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum."

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