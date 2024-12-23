Sahel İttifakı, ordularını en üst düzey alarma geçirdi

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:21

Sahel İttifakı üyesi Burkina Faso, Mali ve Nijer'in liderleri ve Sahel İttifakı Konferansı Başkanı Assimi Goita'nın imzasını taşıyan üç ülke liderinin ortak açıklamasına göre, savunma ve güvenlik güçlerini en üst düzeyde alarma geçirme kararı aldı.

Ortak açıklamada, “Ulusal Liderler Koleji, askeri üslerini kapattığını ilan eden Fransız cuntasının, yerine aynı neo-kolonyal hedefi güden daha az görünür başka bir mekanizma getirmek üzere başlattığı aldatıcı manevraları yakından takip etmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu eylemlere, Çad Gölü havzasında, Sahel'de ve Nijer ile Nijerya, Nijer ile Benin, Nijer ile Burkina Faso arasındaki sınırlar da dahil olmak üzere bazı sınır bölgelerinde terörist grupların yeniden örgütlenmesi ve yeniden gruplandırılmasına yönelik operasyonlar eşlik etmektedir. Bu gruplar Sahel İttifakının istikrarsızlaştırılması amacıyla yabancı devletlerden fon ve teçhizat dahil olmak üzere çeşitli destekler almaktadır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Sahel İttifakı'nın, “savunma ve güvenlik güçlerini azami alarma geçirmeye ve konfederasyon topraklarını mevcut ulusal savaş alanlarıyla bir arada bulunan tek bir askeri harekat alanı haline getirmeye” karar verdiği belirtildi.

SAHEL DEVLETLERİ İTTİFAKI

Mali, Nijer ve Burkina Faso, geçen yıl Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurmuştu.

15 Aralık'ta Abuja'da düzenlenen ECOWAS Zirvesi katılımcıları Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birlikten çekilme kararını onayladı.

Sahel İttifakı üyelerinin liderleri, ECOWAS'tan çekilme kararlarının geri döndürülemez ve acil olduğunu ifade ettiler.

Üç ülke 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti. Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.