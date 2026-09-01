Sahte kanser raporuyla 358 bin euroluk vurgun

Almanya’da bir kadın, oğlunun ağır kanser hastası olduğu yönünde sahte belgeler hazırlayarak yüz binlerce avro bağış toplamakla suçlanıyor.

Giessen Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesine göre olay, Ocak 2021’de başladı. O dönem 5 yaşında olan çocuk, cildindeki bir anormallik nedeniyle Marburg Üniversite Hastanesi’nde muayene edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu durumun zararsız olduğu belirlendi.

Savcılığa göre anne, daha sonra oğlunu İsviçre’deki bir hastaneye götürdü. Burada kliniğin antetli kağıdını kullanarak sahte bir sağlık raporu hazırladığı ve belgede çocuğun “ağır bir cilt kanseri vakası” olduğu yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Kadının bu sahte teşhisi kullanarak yıllar boyunca çeşitli yardım etkinlikleri ve bağış kampanyalarından yüksek miktarda para topladığı belirtildi.

EN AZ 358 BİN EURO TOPLADI

İddianamede, kadının topladığı bağış miktarının en az 358 bin euro olduğu ifade edildi.

Bugün 42 yaşında olan sanık hakkında dolandırıcılık ve belgede sahtecilik dahil toplam 13 ayrı suçlama bulunuyor.

Davanın ilk duruşmasında sanığın avukatı, müvekkilinin hakkındaki tüm suçlamaları kabul ettiği yazılı beyanı mahkemede okudu.

Dosyada yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise çocuğun da hastalığın gerçek olduğuna inandırılması oldu.

Savcılığa göre kadın, yalnızca bağış yapanları değil, eşini ve çocuğun okulunu da oğlunun kanser olduğuna ikna etti. Çocuğun kendisi de kanser olduğuna ve fazla ömrünün kalmadığına inanıyordu.

ÇOCUK SOSYAL HİZMETLERİN GÖZETİMİNDE

Çocuğun, soruşturmanın başlamasından bu yana sosyal hizmetlerin gözetiminde bulunduğu ve velayetine ilişkin hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Baba hakkında daha önce yöneltilen suçlamalar ise yeterli delil bulunamaması nedeniyle düşürüldü.