Saldırının yıldönümünde skandal: Harry Styles'ın 11 Eylül temalı konser biletine tepki

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles, "Together, Together" başlıklı turnesi kapsamında New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleştireceği konser öncesinde bilet tasarımıyla gündeme geldi. Konser için hazırlanan özel biletlerin üzerindeki illüstrasyon, 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümüne denk gelen zamanlaması nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Biletin üzerinde New York'un simge yapılarından Empire State Binası’nın üzerinden uçan sarı bir araba görseline yer verildi. Görselin, 11 Eylül 2001'de gerçekleşen ve İkiz Kuleler'in yıkılmasıyla sonuçlanan uçaklı terör saldırılarını çağrıştırdığını belirten kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

"BUNU KİM ONAYLADI?"

Tasarımın basına ve kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. Kullanıcılar, ABD tarihinin en ölümcül terör saldırısının anıldığı haftada böyle bir görselin tercih edilmesini "düşüncesizlik" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şu şekilde oldu:

"New York'ta 11 Eylül haftasında olduğumuz düşünülürse bu tasarım biraz fazla cesurca." "Tam anlamıyla bir çılgınlık, bu görseli kim onayladı acaba?"

YILDÖNÜMÜ ÖNCESİ BİLET FİYASKOSU

Tartışma yaratan tasarım, yaklaşık üç bin kişinin yaşamını yitirdiği 11 Eylül 2001 saldırılarının anma törenlerinin hemen öncesinde yaşandı. ABD tarihine en ölümcül terör eylemi olarak geçen ve Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'nin yıkılmasıyla sonuçlanan felaketin yıldönümünde yaşanan bu durum, organizasyon ekibinin zamanlama konusundaki dikkatsizliği olarak yorumlandı. Şarkıcı ve organizasyon şirketinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.