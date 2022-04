Şanghay'da kapanma tedbirlerine tepki büyüyor

Hafta sonunda Çin'de sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntü ve paylaşım, kent sakinlerinin karantina tedbirlerine yönelik bireysel ve toplu tepkilerine tanıklık etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü.

What do you call over 26 million people under full lockdown (many since since March 28) with extreme food and medicine shortages?



Riots and protests happening in Shanghai against state sponsored starvation. #Shanghai pic.twitter.com/3RV58oucvi