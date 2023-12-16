Sarhoş çocuklar barın ruhsatını iptal ettirdi

Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:29

Güncelleme: 16.12.2023 - 11:29

Galler'deki Sonny's Bar ve Bentley's gece kulübü, bir dizi kavga, reşit olmayanların alkol içmesi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle yetkililere ihbar edildi.

Kuzey Galler Polisi tarafından hazırlanan bir rapor, 13 yaşındaki bir çocuğun doğum günü partisinde "bilinçsizce sarhoş olduğu" için sağlık görevlilerinin yardımına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Müfettiş Kevin Smith, o sırada ebeveynlerin olmadığını ve savunmasız çocukların dışarıdaki kaldırımda sarhoş yattığını söyledi.

Konseye sunulan raporda, Kuzey Galler'in Towyn bölgesindeki barda çocukların kokain ve ketamin aldığına dair endişeler olduğu da belirtildi.

Kuzey Galler Polisi Conwy Konseyine bir yazı yazarak, birinci kattaki Bentley's gece kulübü de dahil olmak üzere ruhsatın iptal edilmesini talep etti.

Müfettiş Smith şunları söyledi:

"Kuzey Galler Polisi olay yerine vardığında, üç çocuğun aşırı derecede sarhoş olduğu ve daha fazla çocuğun içki içtiğine inanıldığı anlaşılmıştır. Çocukların kokain ve ketamin de almış olabileceğinden endişe ediliyordu. Olay yerinde 50 ila 60 arasında çocuk olduğu tahmin edilmektedir ve mekanın yakınlarındaki çocuk sayısı nedeniyle ek polis birimleri talep edilmiş ve olay yeri yönetimi, çocukların bölgeden uzaklaştırılması için bir dağılma emrinin gerekebileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Olay yerinde ambulans servisi tarafından tedavi edilen üç çocuktan ikisi hastaneye götürülmüştür."

Polis raporun ardından, bar sözcüsü bir açıklama yaparak, bunun "tamamen kuru" bir parti olduğunu, ancak içeriye "kaçak" bir şekilde alkol sokulduğunu söyledi.