Savaşı eleştirdi, görevden alındı: Rus başekonomist koltuğunu kaybetti

Rusya’nın devlet kalkınma bankası VEB’de başekonomist olarak görev yapan Andrey Klepach’ın görevden alındığı bildirildi.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre VEB, Klepach’ın artık başekonomistlik görevini yürütmediğini açıkladı. Banka, yerine geçecek ismin belirlendiğini ve kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.

2014 yılında göreve getirilen Klepach’ın görevden alınması, mayıs ayında bir ekonomi forumunda yaptığı ancak kamuoyuna geçen hafta yansıyan açıklamaların ardından geldi.

Klepach konuşmasında, Rusya’nın küresel teknolojik ve ekonomik rekabette geride kaldığını savundu.

“Geride kalıyoruz. Dünyadaki teknolojik ve ekonomik rekabeti kaybediyoruz. Sadece Çin ve ABD’ye karşı değil, bazı alanlarda Ukrayna’ya karşı da kaybediyoruz” diyen Klepach, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı mali desteğe dikkat çekti.

‘YIPRATMA SAVAŞINDA REKABETİ KAZANAMAYIZ’

Klepach, Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik sorunların ilerleyen dönemde toplumsal bir krize dönüşebileceği uyarısında da bulundu.

Rusya’nın bir “yıpratma savaşında” ekonomik rekabeti kazanamayacağını savunan Klepach, Ukrayna ekonomisinin çökeceği beklentisinin gerçekleşmediğini belirtti:

“Orada her şeyin çökeceği yönünde bir yanılsamamız var. Çökmedi ve çökmeyecek. Bizim maliyetlerimiz ise artıyor.”

Konuşmanın, ekonomistler, akademisyenler ve kamu görevlilerinin katıldığı Nikitsky Club adlı platformun internet sitesinde yayımlanması, devlet kurumunda üst düzey görev yapan bir isimden savaşın ekonomik maliyetine yönelik nadir eleştirilerden biri olarak değerlendirildi.

Klepach, Batı yaptırımları karşısında Rus ekonomisinin dayanıklılığının ciddi biçimde sınandığını da söyledi.

Ukrayna’nın Rusya’nın enerji ve lojistik altyapısını hedef alan saldırılarının ekonomik baskıyı artırdığını belirten Klepach, gelir eşitsizliğinin büyüdüğüne ve Rusya’nın ekonomik büyüme hızının ABD ile Ukrayna’nın gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Rusya Merkez Bankası da haziran ayında ülke ekonomisinin bu yıl hiç büyümeyebileceğine işaret etmişti.

‘EKONOMİ ÇÖKMEZ AMA GERİ KALIRIZ’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ekonominin istikrarlı olduğunu savunarak, dışarıdan gelen baskıların ülkeyi ekonomik olarak çökertemeyeceğini dile getirmişti.

Klepach ise Rus ekonomisinin tamamen çökmeyeceğini ancak diğer ülkelerle arasındaki farkın büyümeye devam edeceğini savundu.

“Ekonomik olarak çökmeyeceğiz ancak geride kalışımız artacak ve bunun sonuçları olacak” diyen Klepach, toplumsal bir krizin “kimsenin beklemediği bir anda” ortaya çıkabileceğini söyledi.

Klepach’ın eleştirileri yalnızca savaşın ekonomik sonuçlarıyla sınırlı kalmadı.

Rusya’daki yönetim anlayışını da hedef alan Klepach, “Yönetimin kalitesi neredeyse sürekli kötüleşiyor” dedi.

Klepach, yeterince gerekçelendirilmeden alınan bazı kararların uzun vadeli stratejik sonuçlar doğurduğunu savundu.

VEB’e katılmadan önce çeşitli ekonomi kurumlarında görev yapan Klepach, yaklaşık 10 yıl boyunca Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bünyesinde çalışmıştı.