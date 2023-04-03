Savaşın dönüm noktası: Buça
Ukrayna, Rusya’yla savaşta dönüm noktası olan Buça Muharebeleri’nin 1. yıldönümünü anarken gözler, Kiev’in gelecek aylarda yapacağı söylenen büyük karşı taarruza odaklanmış durumda.
24 Şubat 2022’de geniş çaplı taarruza
girişen Rus kuvvetlerinin ele geçirmeyi
hedeflediği yerlerden biri de başkent
Kiev’di. Kiev’in kuzeybatısındaki Buça
ilçesi, çatışmaların en yoğun geçtiği
yerlerden biri olmuştu. Ruslar da
31 Mart 2022’de buradan tamamen
çekilmişti. Bu hamle, savaşta önemli
bir dönüm noktasıydı. Ukrayna
tarafından bir zafer olarak görülmüş
ve Kiev’in Rusya karşısında kendisini
daha özgüvenli hissetmesine neden
olmuştu. Çekilme, Rusya’nın kısa
sürede zafere ulaşacağı beklentilerine
de son vermişti.
2 Nisan’da Ukraynalı yetkililer ve
İngiliz yayın organları, Buça’da Ruslar
tarafından sivillerin öldürüldüğüne
ilişkin görüntüleri yayımladı. Ukrayna,
Rusların Buça’da 458 sivili öldürdüğünü
söylüyor. Bu görüntüler, o dönemde
Ukrayna kamuoyunda infial yaratmış
ve buna, İngiltere Başbakanı Boris
Johnson’ın Ukrayna’ya Rusya’yla
müzakerelere son verme telkinleri de
eklenince müzakereler son bulmuştu.
KRİTİK HEDEF KIRIM
Gelinen noktada, Rusya’nın en
önemli askeri başarısı, Azak Denizi’nin
sahil şeridinin tamamını ele geçirip
Kırım’la kara bağlantısını kurmak oldu.
Ancak, öncelikli hedef olarak açıklanan
Donbas’ın tamamını ele geçirme
hedefini gerçekleştirebilmiş değiller. Şu
anda Ukrayna ve Rusya’da herkes, Kiev
birliklerinin 1-2 ay içinde başlayacağı
belirtilen geniş çaplı karşı taarruza
odaklanmış durumda. Ukrayna’nın
öncelikli hedefi, Azak kıyısına ulaşarak
Rusya’yla Kırım arasındaki bağlantıyı
kesmek. Hem savaşın kaderi hem de
Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yardıma
devam edip etmeyeceği, bu taarruzun
başarısına göre netlik kazanacak.
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