Savaşın dönüm noktası: Buça

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

24 Şubat 2022’de geniş çaplı taarruza girişen Rus kuvvetlerinin ele geçirmeyi hedeflediği yerlerden biri de başkent Kiev’di. Kiev’in kuzeybatısındaki Buça ilçesi, çatışmaların en yoğun geçtiği yerlerden biri olmuştu. Ruslar da 31 Mart 2022’de buradan tamamen çekilmişti. Bu hamle, savaşta önemli bir dönüm noktasıydı. Ukrayna tarafından bir zafer olarak görülmüş ve Kiev’in Rusya karşısında kendisini daha özgüvenli hissetmesine neden olmuştu. Çekilme, Rusya’nın kısa sürede zafere ulaşacağı beklentilerine de son vermişti.



2 Nisan’da Ukraynalı yetkililer ve İngiliz yayın organları, Buça’da Ruslar tarafından sivillerin öldürüldüğüne ilişkin görüntüleri yayımladı. Ukrayna, Rusların Buça’da 458 sivili öldürdüğünü söylüyor. Bu görüntüler, o dönemde Ukrayna kamuoyunda infial yaratmış ve buna, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna’ya Rusya’yla müzakerelere son verme telkinleri de eklenince müzakereler son bulmuştu.



KRİTİK HEDEF KIRIM



Gelinen noktada, Rusya’nın en önemli askeri başarısı, Azak Denizi’nin sahil şeridinin tamamını ele geçirip Kırım’la kara bağlantısını kurmak oldu. Ancak, öncelikli hedef olarak açıklanan Donbas’ın tamamını ele geçirme hedefini gerçekleştirebilmiş değiller. Şu anda Ukrayna ve Rusya’da herkes, Kiev birliklerinin 1-2 ay içinde başlayacağı belirtilen geniş çaplı karşı taarruza odaklanmış durumda. Ukrayna’nın öncelikli hedefi, Azak kıyısına ulaşarak Rusya’yla Kırım arasındaki bağlantıyı kesmek. Hem savaşın kaderi hem de Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yardıma devam edip etmeyeceği, bu taarruzun başarısına göre netlik kazanacak.

