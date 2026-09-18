Savaşın gölgesinde sandık: Rusya'da seçim günü

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nın 450 yeni üyesini belirlemek üzere düzenlenen ve üç gün sürecek genel seçimler için sandıklar Cuma günü açıldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa yönelik "toplumsal desteğin bir göstergesi" olarak nitelendirdiği oylama, Moskova’nın Şubat 2022’de başlattığı geniş çaplı askeri harekâttan bu yana gerçekleşen ilk parlamento seçimi olma özelliğini taşııyor.

Sıkı denetim altındaki siyasi atmosferde gerçekleşen oylamada, iktidardaki Putin yanlısı Birleşik Rusya Partisi’nin parlamentodaki ezici çoğunluğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAVAŞ KARŞITI ADAYLARA SEÇİM BARAJI

Seçim süreci, muhalif isimlerin üzerindeki baskıların gölgesinde başladı.

Rusya Yüksek Mahkemesi, derhal ateşkes ilan edilmesini savunan liberal çizgideki Yabloko Partisi’nin seçim kurallarını ihlal ettiğine karar vererek partinin pusulalarda yer almasını engelledi.

Bu karar doğrultusunda savaş karşıtı adayların büyük bir kısmı denklem dışı bırakılırken, az sayıda Yabloko adayı yalnızca bireysel seçim bölgelerinden bağımsız olarak yarışabiliyor.

Oylama öncesinde ulusa seslenen Devlet Başkanı Putin, sandık başına gitmenin stratejik önemine vurgu yaptı. Kullanılacak her oyun Rusya’nın Ukrayna’daki zaferini pekiştireceğini belirten Putin, Batı’dan gelen dış baskılara karşı ulusal kararlılık sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin yönetimi ise Ukrayna istihbaratı ve Batılı müttefiklerinin ülke içinde huzursuzluk çıkarma girişimlerine karşı "iç cephe birliğinin" hayati önem taşıdığını savunuyor.

İHA SALDIRILARI, YAKIT KRİZLERİ VE SAVAŞ YORGUNLUĞU

Seçimler, kamuoyu araştırmalarının Rus halkı arasındaki endişelerin arttığını gösterdiği zorlu bir konjonktürde yapılıyor.

Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Rusya içindeki enerji altyapılarını hedef alması, ülkenin bazı bölgelerinde ciddi yakıt sıkıntılarına yol açmış durumda.

Uzmanlar, Kremlin’in bu seçimi sadece bir parlamenter dağılımı belirlemek için değil, aynı zamanda toplumda biriken "savaş yorgunluğunun" derinliğini ölçmek için bir araç olarak kullandığına dikkat çekiyor.

Üç gün boyunca devam edecek olan oy verme işlemi Pazar akşamı sona erecek. İlk ve kısmi sonuçların Pazar günü TSİ 21.00 itibarıyla kamuoyuna sızmaya başlaması, kesinleşmiş sonuçların ise Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.