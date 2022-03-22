Savaşta fırtına nedeniyle kontrolden çıkan patlayıcılar İstanbul’a erişebilir

22 Mart 2022 Salı, 04:00

Kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarına döşenen mayınların zincirlerini kopardağı ve Karadeniz’de sürüklenmeye başladığı iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan eski denizaltı komutanı emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar, iddialara konu olan 420 mayın için “Türkiye’ye yönelirse bu mayınlar hava şartlarına bağlı olarak bir hafta on gün içerisinde İstanbul Boğazı’nda görülebilir” uyarısı yaptı.

Bu mayınların su üstü gemilere ve denizaltılara karşı kullanılan demirli-temas mayını olasılığının yüksek olduğunu söyleyen Serdar, Deniz Kuvvetleri bünyesindeki mayın uzmanları tarafından imha edilebileceğini belirtti. Serdar, “Birinci Dünya Savaşı döneminde de Ruslar tarafından Karadeniz sahili boyunca dökülen bu tip mayınların şiddetli fırtınalarda koparak zaman zaman kıyıya vurduğu ve hatta İstanbul Boğazı içine kadar girdiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

"STRATEJİK OLABİLİR"

Emekli Deniz Kurmay Albay Serdar şunları söyledi: “Rusya’nın mayın adedine kadar bilebilmesi çok zor. O yüzden bu açıklama kendi içerisinde de şüphe barındırıyor. Stratejik bir açıklama olabilir. Ancak denildiği gibi eski tip mayın kullanıldıysa deniz ve hava şartlarına bağlı olarak, mayın zarfının yani patlayıcı bulunduran kısmının, ağırlık veya mayın arabası dediğimiz, denizin tabanına oturan kısmından kopma olasılığı söz konusu olabilir. Bu durumda söz konusu mayınlar serseri mayın statüsü kazanır. Rüzgâr ve akıntıya kapılarak sahillerimize doğru ilerleyebilir.”