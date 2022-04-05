Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara çirkin mesajlar

05 Nisan 2022 Salı, 13:06

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte milyonlarca Ukraynalı ülkesini geride bırakarak başka ülkelere kaçıyor. İngiliz medya kuruluşları ise olayın başka bir boyutunu gözler önüne seriyor.

Sözcü'nün İngiltere'deki en önemli gazetelerden biri olan The Times’tan aktardığına göre, savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar, İngiltere’de kalacak bir yer bulmak için sosyal medya gruplarına girdiklerini fakat “korkunç” mesajlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

The Times'a konuşan Ukraynalı kadınlar, Facebook’ta mülteciler için kurulan gruplara yardım ve istek mesajı atan kadınlara erkeklerden saldırgan ve cinsel içerikli mesajlar geldiğini söyledi. İsmini açıklamayan bazı kadınlar, “Birçok erkek beni mesajlarla taciz etti, bana fahişe dediler ve hakaretlerde bulundular” dedi.

Gazeteye konuşan bir diğer kadın ise yardım çağrısından sonra "birçok erkeğin kendisine çıplak fotoğraf attığını" söyledi. Bir kadın, Londra’da yaşadığını söyleyen bir mühendisin kendisine, “Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin? Bana taşınsana” dediğini aktardı.

Kadınlar ayrıca, Ukraynalıların, İngiltere’de temizlik işleri yapanlar için oluşturulan Facebook gruplarına girdiğini fakat burada da çirkin saldırılara ve mesajlara maruz kaldıklarını aktardı.

Facebook, söz konusu iddialardan sonra bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İngilizlerin gönüllü olarak para karşılığında Ukraynalı mültecilere kapılarını açma projesinin de inceleme altına alındığı belirtildi.