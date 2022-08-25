Scholz, Ukraynalı askerleri ziyaret etti: Tehdide karşı Ukrayna'yı savunacaklar
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede Gepard uçaksavar tankının eğitimini alan Ukrayna askerlerini ziyaret etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Schleswig-Holstein eyaletindeki Putlos askeri eğitim merkezinde eğitim alan Ukraynalı askerlerle ve eğitimcilerle görüştü.
Scholz, merkezde incelemelerde bulunarak, Gepard uçaksavar tanklar hakkında bilgi de aldı.
Scholz, burada yaptığı açıklamada, "Buradaki askerler ülkelerini savunacaklar. Rusya'nın acımasız saldırganlık savaşının getirdiği korkunç tehdide karşı Ukrayna’yı savunacaklar" ifadesini kullandı.
Scholz ayrıca, Ukrayna’nın kendisini savunma hakkı bulunduğunu vurgulayarak, Almanya’nın Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya mali ve askeri olarak destek vermeye devam edeceğini ve Ukrayna ordusunun silahlarını mümkün olan en verimli şekilde kullanmasını sağlayacağını kaydetti.
Almanya, Ukrayna’ya 30 Gepard uçaksavar tankını sağlamaya söz vermiş ve bunların bir bölümünün Ukrayna’ya ulaştığı belirtilmişti. Bu kapsamda Ukrayna askerlerine, Almanya’da eğitim verileceği ifade edilmişti.
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