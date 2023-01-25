Scholz ve Zelenski görüştü

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 20:25

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 20:25

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasındaki görüşmede, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.

Scholz, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna ile dayanışmasını teyit ederek, Almanya'nın Avrupalı ??ve uluslararası ortaklarla yakın eşgüdüm içinde Ukrayna'ya askeri desteği daha da artıracağını belirtti.

Zelenski de Leopard 2 tanklarını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tahsis etme kararından ve bu tankları kendi stoklarından Ukrayna'ya sağlamak isteyen ortak ülkelere de bu konuda izin vereceğinden dolayı Scholz'a teşekkür etti. İki lider, yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.