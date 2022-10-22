Scholz'dan Batı'ya gönderme: Berlin ile Moskova ilişkiler çarpıtılıyor

22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:51

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin konuları Die Welt gazetesine değerlendirdi.

Olaf Scholz, Rusya'nın, Almanya'yı hiçbir zaman Ukrayna'daki krizi tırmandırmakla tehdit etmediğini söyledi.

Batılı medya kuruluşlarının Berlin ve Moskova arasındaki müzakerelere ilişkin yaptığı haberlere değinen Scholz, bunların "gerçeklikten uzak" olduğunu aktardı.

Scholz, "Rusya'nın Almanya'yı tehdit ettiği" iddialarını da yalanladı.

Scholz, "Putin ile yaptığım müzakereler hakkında gerekli nedenlerden dolayı resmi bir açıklama yapmıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, Bu müzakereler sırasında iddia edilen tehditler hakkında okuduğum ve ortaya atılan haberler asılsız" dedi.

Batı'nın, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilecek mantıksız adımlar atamayacağını söyleyen Scholz, "Böyle tehlikeli bir durumda, makul olmayan herhangi bir adım kabul edilemez. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma olmamalı" diye konuştu.