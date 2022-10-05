Scholz'dan Putin'e nükleer silah uyarısı: Gereksiz spekülasyon yapmayın
Alman Başbakanı Olaf Scholz, olası bir nükleer çatışma riski hakkında spekülasyon yapılmaması gerektiğini söyledi.
Alman Başbakanı Olaf Scholz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Olaf Scholz, olası bir nükleer çatışma riski hakkında spekülasyon yapmanın "gereksiz" olduğunu söyledi.
Scholz, sözlerinin Rusya'ya yönelik olduğunu belirterek, "Rusya'ya söylüyorum: Bunu yapma!" dedi.
Almanya'nın, Ukrayna'yı gerektiği kadar desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Scholz, Kiev'e çok sayıda askeri ekipman ve teçhizat gönderdiklerini hatırlattı.
Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna çevresindeki sürekli değişen duruma yanıt vermesi ve "onu yeni zamanlara uyarlaması" gerektiğini dile getirdi.
Scholz ayrıca, "Kıtanın merkezinde yer alan büyük ve ekonomik olarak güçlü bir ülke olan Almanya'ya bu konuda özel bir sorumluluk düşüyor. Bu görevi çok ciddiye alıyoruz, ancak her zaman AB ve NATO'daki müttefiklerimizle koordinasyon halindeyiz" dedi.
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