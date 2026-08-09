Scooter kazaları patladı: Paris yönetimi cezaları artırdı

Paris’te elektrikli scooter kazalarındaki artışın ardından güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeyle kask ve reflektörlü yelek kullanımı zorunlu hale gelirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulanacak.

Fransa yol güvenliği kurumunun açıkladığı verilere göre, geçen yıl elektrikli scooterların karıştığı kazalarda 79 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki yıl bu sayı 45 olarak kaydedilmişti.

Ciddi ve ölümlü kazalardaki artışın ardından alınan yeni önlemler kapsamında, trafikte elektrikli scooter kullananların onaylı kask ve reflektörlü yelek giymesi zorunlu olacak.

Kask takmayanlara 135 Euro, reflektörlü yelek veya görünürlüğü artıran ekipman kullanmayanlara ise 35 Euro ceza kesilecek.

Düzenleme yalnızca elektrikli scooterları değil, elektrikli tek tekerlekli araçlar ve hoverboard gibi diğer kişisel ulaşım araçlarını da kapsayacak.

YARALANANLARIN SAYISI YÜZDE 33 ARTTI

Resmi verilere göre Paris’te geçen yıl elektrikli scooter kazalarında yaklaşık bin 100 kişi yaralandı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 33 artış gösterdi.

Kazalardaki yükseliş, Paris’in güvenlik gerekçesiyle kiralık elektrikli scooterları 2023 yılında yasaklamasına rağmen devam etti. Kentte halen kişisel elektrikli scooterların kullanımına izin veriliyor.

Paris’te 14 yaşından küçüklerin elektrikli scooter kullanması yasak. Scooterlara ikinci bir kişinin binmesine izin verilmezken azami hız sınırı da saatte 25 kilometre olarak uygulanıyor.

Fransa’nın Seine-et-Marne, Alpes-Maritimes ve Vaucluse gibi bazı bölgelerinde kask ve reflektörlü yelek zorunluluğu daha önce yürürlüğe girmişti.

AVRUPA’DA YASAKLAR YAYILIYOR

Elektrikli scooterların Avrupa’da yaygınlaştığı ilk kentlerden biri olan Paris, tehlikeli sürüş ve kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artmasının ardından kiralık scooterları yasaklamıştı.

2023’te yapılan referandumda katılımcıların yüzde 90’ı kiralık scooterların yasaklanması yönünde oy kullanmış, ancak katılım oranı yaklaşık yüzde 8’de kalmıştı.

Paris’in ardından Madrid de 2024 yılında kiralık elektrikli scooterları yasakladı. Brüksel’de de benzer sınırlamalar gündeme geldi.