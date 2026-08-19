SDG'li kadınlardan Şam’a entegrasyon şartı

YPJ Sözcüsü Roksan Muhammed, güçlerinin devlet kurumlarına entegrasyonu konusunun halen müzakere edildiğini belirterek, Şam yönetiminin ordu bünyesinde ayrı kadın birliklerinin bulunmasına sıcak bakmadığını söyledi.

Muhammed, bunun entegrasyon konusunda anlaşmaya varılmasının önündeki başlıca engellerden biri olduğunu ifade etti.

YPJ’nin İçişleri Bakanlığı bünyesine alınması yönündeki son öneriye de değinen Muhammed, teklifin içeriğinin ve hangi esaslara dayandığının anlaşılması için daha fazla müzakereye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

"ORDU YENİDEN KURULMALI"

Arap basınına konuşan Muhammed, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecine kadınların da dahil edilmesi gerektiğini savundu.

YPJ’nin askeri örgütlenme, eğitim ve operasyon konusunda deneyime sahip olduğunu öne süren Muhammed, birliklerin IŞİD’e karşı mücadelede aktif rol oynadığını savundu.

Muhammed, kadınların yalnızca ordu içerisinde bulunmasının yeterli olmadığını, yeni Suriye’nin askeri ve siyasi karar alma mekanizmalarında da yer almaları gerektiğini söyledi.

'BLOK HALİNDE' ENTEGRASYON

Entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin YPJ’nin temel şartlarını da açıklayan Muhammed, tüm önerileri müzakere etmeye hazır olduklarını, ancak YPJ’nin tek bir blok halinde orduya katılması ve kendine özgü yapısını koruması gerektiğini söyledi.

Muhammed, birliklerin kimliği ve geçmişinin korunmasının kendileri açısından temel koşullardan biri olduğunu belirtti. Görev tanımları, sorumluluklar ve birliklerin konuşlandırılacağı bölgelerin ise müzakerelerde ele alınabileceğini ifade etti.

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

YPJ’nin geleceği, Şam yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon görüşmelerinin çözülemeyen başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Taraflar geçen yıl ve bu yıl daha kapsamlı anlaşmalara varmış olsa da kadın birliklerinin statüsü konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı.

Şam, YPJ’nin mevcut yapısını koruyarak Suriye ordusuna dahil edilmesine karşı çıkarken, SDG kadın birliklerinin yeni askeri yapı içerisinde yer almasını istiyor.