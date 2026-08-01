Sebte göçmen krizinde can kaybı yükseldi: Denizde boğuldular, izdihamda ezildiler

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’de (Ceuta) yaşanan düzensiz göçmen krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi. İspanya hükümeti, yaşamını yitirenlerden bazılarının boğulduğunu, bazılarının ise sınırı geçmeye çalışırken yaşanan izdihamda ezildiğini açıkladı.

Fas’tan Sebte’ye perşembe ve cuma günleri yaklaşık 60 bin kişinin geçtiği bildirildi. Büyük göç hareketinin ardından İspanya yönetimi, denize uzanan Tarajal dalgakıranı boyunca 500 metre uzunluğunda yeni bir güvenlik bariyeri kurma kararı aldı.

Cumartesi sabahı yüzerek Sebte’deki Tarajal Plajı’na ulaşan az sayıdaki göçmen, İspanyol askerleri tarafından sınır bölgesine götürüldü.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte’ye giren göçmenlerin büyük bölümünün Fas’a geri döndüğünü açıkladı. Son verilere göre sınırı geçen yaklaşık 50 bin kişiden 48 binden fazlası Fas’a döndü.

Günler süren kargaşanın ve kalabalığın ardından yaklaşık 84 bin nüfuslu Sebte’de cumartesi sabahı sakinlik sağlandı. Ancak yetkililer, kentte hayatın henüz tamamen normale dönmediğini belirtti.

Sebte Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jesus Vivas, sınırda yaşananların kentte günlük yaşamı ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

“İnsanların geri dönüşü olumlu biçimde başladı ancak sürecin tamamlanması gerekiyor” diyen Vivas, şehirdeki güvenlik ve kamu düzeninin tam olarak yeniden sağlanmadığını ifade etti.

BAZI GÖÇMENLER SEBTE'DE KALMAKTA KARARLI

Göçmenlerin büyük bölümü Fas’a dönerken bazıları Sebte’de kalmayı sürdürüyor. Bunlardan biri olan 23 yaşındaki Faslı Mohamed Hatri, göçmenleri geri dönmeye zorlamak amacıyla yiyecek alabilecekleri yerlerin kapatıldığını öne sürdü.

Hatri, aç kalma ihtimaline rağmen Fas’a dönmeyeceğini ve Sebte’de kalmakta kararlı olduğunu söyledi.

İspanyol yetkililer, yeni geçişleri engellemek amacıyla Tarajal dalgakıranındaki güvenlik bariyerlerinin kurulumuna başladı. İçişleri Bakanlığı, cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar sınırda yeni bir olay yaşanmadığını ve durumun istikrara kavuşmaya başladığını bildirdi.