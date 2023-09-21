Sel suyuna saplanan araçtaki sürücü cam kırılarak kurtarıldı
ABD’nin Atlanta kentinde polis, selde yarıya kadar suya gömülen aracın camını copla kırarak sürücüyü kurtarmayı başardı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde polis, şiddetli yağışın Peachtree Caddesi'nde yol açtığı su baskınına müdahale etti.
Caddedeki bir aracın yarıya kadar sel suyuna gömüldüğünü fark eden polis, sürücüyü kurtarmak için beline kadar gelen suya girdi.
Polis, kapıları açılmayan camın aracını copuyla kırdı ve aracın yanındaki itfaiye görevlisi ile birlikte sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı.
O anlar polisin vücut kamerasına yansırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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