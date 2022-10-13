Seul, Pyongyang'ı uyardı: Çeşitli seçenekler masada
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın genişletilmesi konusunda "çeşitli seçeneklerin" masada olduğunu söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin son dönemde yaptığı füze denemelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın genişletilmesi konusunda çeşitli seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Yoon, "Geçenlerde söylediğim gibi, caydırıcılığın genişletilmesi konusunda ulusumuz ve ABD'de farklı görüşler var. Bu yüzden onları dikkatle dinliyorum ve çeşitli seçenekleri dikkatle inceliyorum" dedi.
Yoon'un açıklamaları, Pyongyang'ın dün iki uzun menzilli stratejik seyir füzesini test ettiğini doğrulamasının ardından geldi.
Pyongyang'ın son dönemde yaptığı füze denemeleri, bölgede gerilimi tırmandırıyor.
Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.
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