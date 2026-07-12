Shakira'dan Mbappe itirafı:

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, Fransa'nın Boston-Foxborough'daki Gillette Stadı'nda Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldiği karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti. Mücadelede bir gol atan ve Ousmane Dembele'ye asist yapan Kylian Mbappe, 'Maçın Oyuncusu' seçildi.

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR OLACAĞIM..."

Karşılaşma öncesinde konuşan Shakira, 'Day Day' adlı yeni şarkısının klibinde yer alan futbolculara teşekkür ederken Mbappe hakkında şu sözleri paylaştı:

İlginç bir bilgi vereyim. 'Day Day' şarkımın klibinde yer almayı ilk kabul eden futbolcu Kylian Mbappe oldu. Kylian, bunun için sana sonsuza kadar minnettar olacağım. Çok teşekkür ederim.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın "We Are Ready" (Hazırız) sloganıyla başlayan klibin açılışında yer aldı ve Shakira'nın davetine ilk olumlu yanıt veren isim oldu.

Klipte daha sonra Harry Kane, Lionel Messi, Jamal Musiala, Luis Díaz ve Vinicius Junior gibi dünya futbolunun önde gelen yıldızları da yer aldı.

Şakira, karşılaşma sırasında Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappé'nin babası Wilfried Mbappé ile tribünde bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, birlikte çektirdikleri özçekimi sosyal medya hesabından "Bay Mbappé ile" notuyla paylaştı.