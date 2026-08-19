Shakira deprem bölgesi için harekete geçti: Üniversite ve 10 okul yeniden yapılacak

Shakira, ABD'li iş insanı Howard Graham Buffett ile birlikte, Kolombiya'daki depremin merkez üssü olan Choco yönetim bölgesine bağlı Quibdo kentini ziyaret etti.

Quibdo'da gazetecilere açıklamada bulunan Shakira, "Tüm kişisel çabamı Choco Teknoloji Üniversitesini yeniden inşa etmeye adayacağım. Howard, Pies Descalzos (Çıplak Ayaklar) Vakfı ile birlikte Choco'da 10 yeni okul inşa etmemize yardımcı olacak; onu buraya getirmek ve bugün buraya gelmek bu yüzden çok önemliydi" ifadesini kullandı.

Çocukların eğitimden uzak kalmaması gerektiğine dikkati çeken Shakira, "Çocukların okula gitmediği her gün, onların geleceğini askıya aldığımız bir gündür ve buna izin veremeyiz. Beni en çok endişelendiren şey, acil durum hali sona erdikten sonra bu kadar çok insanın unutulması, mağdur kalması ve çocuklarımızın okula dönememesidir" diye konuştu.

Shakira, kendi girişimiyle Global Citizen'ın 500 bin dolar, konser organizasyon şirketi Live Nation'ın da 500 bin dolar katkıda bulunacağını açıklayarak, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlandığını belirtti.

Shakira, Kanada, Japonya ve İngiltere hükümetleri ile özel sektör ve vakıflara Choco'daki iyileştirme çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulunarak, acil müdahale süreci sona erse bile bölgeye yönelik yardımların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li iş insanı Buffett ile Quibdo'da afetten etkilenen bölgeleri gezerek bölgenin en büyük okulu Carrasquilla Sanayi Teknoloji Okulu'nu ziyaret eden Shakira, burada çocuklar ile Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba-Curi ile bir araya geldi.

Shakira'nın “yakın dostum” olarak tanımladığı Buffett, dünyanın en zengin iş insanlarından Warren Buffett'ın oğlu.

Basına göre, Buffett, 2008'den bu yana Kolombiya'da kırsal kalkınma, altyapı, yasa dışı ekim alanlarının dönüştürülmesi, mayın temizleme ve eğitim projelerine 160 milyon dolardan fazla destek sağladı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.