Sığınmacı merkezi planına karşı protesto: İngiliz köyü ‘bağımsızlık’ için sandığa gitti

İngiltere’de hükümetin sığınmacıların konaklatılmasına yönelik planları tartışılmaya devam ederken, Oxford yakınlarındaki Piddington köyü dikkat çekici bir protestoya sahne oldu.

Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köyün sakinleri, yakındaki eski Bicester askeri üssünün sığınmacı merkezine dönüştürülmesi planına tepki olarak Birleşik Krallık’tan ayrılmak için sembolik referandum düzenledi.

Oylamada 285 kişi “bağımsızlık” yönünde oy kullanırken 26 kişi karşı çıktı. Bir oy geçersiz sayıldı. Katılım oranının yaklaşık yüzde 92 olduğu bildirildi. Ancak İngiltere hukukunda bir köyün tek taraflı olarak ülkeden ayrılmasına olanak sağlayan bir mekanizma bulunmadığından referandumun herhangi bir hukuki sonucu olmayacak.

İngiltere hükümeti, sığınmacıların oteller yerine eski askeri tesislere yerleştirilmesini öngören politika kapsamında Piddington yakınındaki Bicester üssünü de değerlendiriyor.

Plan hayata geçirilirse tesiste 1256 yetişkin erkek sığınmacının barındırılması öngörülüyor. Proje henüz nihai aşamaya gelmezken bölgede kamuoyu istişare süreci devam ediyor.

Köylüler ise planlanan merkezin nüfus açısından Piddington’dan birkaç kat büyük olmasına ve bölgedeki altyapının yetersizliğine dikkat çekiyor.

“SESİMİZİ NASIL DUYURABİLİRİZ?”

Köy sakinleri, daha önce düzenledikleri protestolardan sonuç alamadıklarını belirterek sembolik referandumu merkezi hükümete seslerini duyurmanın farklı bir yolu olarak değerlendirdi.

Piddington sakini Ian Darby, AFP’ye yaptığı açıklamada amaçlarının diğer protestolardan farklı bir yöntemle seslerini duyurmak olduğunu söyledi. Darby, köyün sığınmacıların bir bölümünü kabul etmesine karşı olmadığını ancak 1200’ü aşan kapasitenin orantısız olduğunu savundu.

Köy Meclisi Başkanı Tim McNally de hükümetin yerel halkın kaygılarıyla yeterince ilgilenmediğini ileri sürdü. Referandum Piddington Parish Council tarafından organize edildi.

Plan, özellikle köyde yaşayan bazı kadınların güvenlik endişelerini de gündeme getirdi.

Piddington’da yaşayan 133 kadın, Avam Kamarası’ndaki kadın milletvekillerine açık mektup göndererek planın uygulanması halinde günlük yaşamlarının ve güvenlik algılarının olumsuz etkileneceğini savundu. Bazı kadınların kişisel güvenlik kaygıları nedeniyle savunma derslerine başladığı da İngiliz basınına yansıdı.

Bu endişeler, henüz gerçekleşmemiş olaylara ilişkin köylülerin değerlendirmeleri niteliğinde bulunuyor.

İngiltere hükümeti ise eski askeri tesislerin sığınmacıların konaklatılması açısından otellerden daha uygun ve sürdürülebilir olduğunu savunuyor.

Kabine üyesi Jonathan Reynolds, bölge sakinlerinin kaygılarını anladığını ancak sığınmacıların yerleştirilebileceği “hayali bir yer” bulunmadığını belirterek eski askeri alanların mevcut seçenekler arasında daha uygun olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı da tesislerin mümkün olduğunca kendi içinde hizmet verecek biçimde tasarlanacağını ve güvenlik konusunda yerel yönetimlerle çalışılacağını belirtiyor. Bicester’daki proje için kamuoyu görüşü alma süreci 17 Eylül’e kadar devam ediyor.

SEMBOLİK REFERANDUMDAN EZİCİ SONUÇ

15 Eylül’de yapılan oylamanın sonucu ertesi sabah açıklandı.

Toplam 312 oyun kullanıldığı referandumda 285 kişi Piddington’ın Birleşik Krallık’tan ayrılması yönünde oy verirken yalnızca 26 kişi karşı çıktı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Sonuç hukuken herhangi bir değişikliğe yol açmayacak ancak köy yönetimi oylamayı hükümetin sığınmacı politikalarına ve karar alma sürecinde yerel halkın yeterince dinlenmediği yönündeki eleştirilere dikkat çekmek için düzenlediğini belirtiyor.