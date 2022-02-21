Şili anadilini kullanan son kişi yaşamını yitirdi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:19

Yagan topluluğunun Yamana dilinde ustalaşmıştı Cristina Calderon, çarşamba günü 93 yaşında yaşamını yitirdi. 2003 yılında kız kardeşinin ölümünden sonra, dünyada bu dili konuşabilen son kişiydi. Hatta İspanyolca'ya çevirileri olan bir dil sözlüğü oluşturarak bilgisini korumaya çalıştı.

Calderon'un kızı Lidia Gonzalez sosyal medya hesabında “Onunla birlikte halkımızın kültürel hafızasının önemli bir kısmı yok oldu. Ancak sözlük, dili bir şekilde koruma umudu olduğu anlamına geliyor. Gitmesiyle birlikte özellikle değerli ampirik bilgi zenginliği dilbilimsel açıdan kaybedilse de, dili kurtarma ve sistematize etme olasılığı açık kalıyor” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Gonzalez, şu anda Şili'de yeni bir anayasa hazırlayan temsilcilerden biri.

Hala birkaç düzine Yagan kalmasına rağmen, nesiller boyunca topluluktan insanlar, kelimelerinin kökenini belirlemek zor olduğu için “izole” olarak kabul edilen dili öğrenmeyi bıraktılar.

Calderon, basit bir evde yaşıyordu ve Şili'nin Puerto Williams'ın eteklerinde Yagan halkı tarafından oluşturulan bir kasaba olan Villa Ukika kasabasında örme çorap satarak geçimini sağlıyordu.