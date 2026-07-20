Singapur’da iktidar partisini sarsan yeni skandal: Kadınla yazışmaları ortaya çıktı, bakan istifa etti

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Faishal Ibrahim’in bir kadınla kurduğu ilişki nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Wong, ikili arasındaki iletişimin büyük bölümünün çevrim içi mesajlaşmalar üzerinden gerçekleştiğini, tarafların bazı halka açık etkinliklerin dışında da bir araya geldiklerini belirtti.

Başbakan Wong’un açıklamasına göre, Faishal ile söz konusu kadın daha sonra birbirleri hakkında taciz iddialarında bulundu. İddialara ilişkin polis tarafından soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda taraflardan herhangi birinin suç işlemediğinin belirlendiğini kaydeden Wong, haklarında cezai işlem uygulanmayacağını açıkladı.

Wong, buna karşın Faishal’in davranışlarının bir siyasi makam sahibi ve milletvekilinden beklenen etik standartları karşılayıp karşılamadığının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“DAHA NET SINIRLAR KOYMALIYDIM”

2006 yılından bu yana milletvekilliği yapan ve 2025’te Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili olan Faishal, iktidardaki Halkın Hareketi Partisi’nden de istifa etti.

Faishal, Başbakanlık Ofisinin internet sitesinde yayımlanan istifa mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Aramızda fiziksel bir ilişki bulunmamasına ve görüşmelerin böyle bir ilişkiye dönüşmesini amaçlamamış olmama rağmen, iletişimi yönetme biçimimde ve daha erken bir aşamada daha net sınırlar koyamamamda muhakeme hatası yaptım.”

Başbakan Wong ise Faishal’in bu koşullar altında siyasetten ayrılmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

İKTİDAR PARTİSİ SKANDALLARLA GÜNDEMDE

Kendisini yüksek etik standartlarıyla tanımlayan Halkın Hareketi Partisi, son yıllarda çeşitli siyasi skandallarla gündeme geldi.

Eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran hakkında 2023 yılında yolsuzluk soruşturması başlatılmış, bazı üst düzey milletvekilleri de evlilik dışı ilişkiler nedeniyle görevlerinden ayrılmıştı.

Iswaran, 2024 yılında adaleti engelleme ve değeri 300 bin doları aşan hediyeleri kabul etme suçlamalarını kabul etmiş, 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yıl bazı Singapurlu bakanlar ve bir milletvekili, kara para aklamaktan hüküm giymiş bir kişinin verdiği yemeklere katıldıkları gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.

İki bakan hakkında da 2023 yılında devlete ait lüks konutları kiralamaları nedeniyle soruşturma yürütülmüş, bakanların herhangi bir usulsüzlük yapmadığı sonucuna varılmıştı.