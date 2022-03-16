Singapur'dan Çin'e Ukrayna savaşını durdurmak için nüfuzunu kullanma çağrısı
Singapur Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Bakan, Çin'in Rusya üzerinde önemli siyasi ve ekonomik etkisi olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı durdurmak için bunu kullanması gerektiğini ifade etti.
Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Bloomberg'e konuştu.
Balakrishnan, Ukrayna krizi nedeniyle dünyanın yol ayrımına geldiğini belirterek Çin'in gelecek günlerde alacağı kararların küresel ekonominin geleceğine yön vereceğini öne sürdü.
ÇİN RUSYA ÜZERİNDEKİ NÜFUZUNU KULLANMALI
Singapur Dışişleri Bakanı, Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzuna dikkat çekerek "Çin'in Rusya üzerinde siyasi, ekonomik ve diplomatik alanlarda büyük etkisi var. Umarım Çin, bu etkisini Ukrayna'daki savaşı durdurmak için kullanmalı" dedi.
KURALLARA DAYALI BİR DÜNYA ÇİN'İN YARARINA
Balakrishnan ayrıca, Ukrayna krizinin küresel ekonominin ikiye ayrışmasına, tedarik zincirlerinin ve teknolojinin bölünmesine yol açabileceğini dile getirdi. Bakan, Çin'in bütünleşmiş, çok taraflı ve kurallara dayalı bir dünyada Rusya'dan fazla çıkarı olduğunu söyledi.
Singapur, Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına destek veren tek Güneydoğu Asya ülkesi olmuştu.
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