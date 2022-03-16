Singapur'dan Çin'e Ukrayna savaşını durdurmak için nüfuzunu kullanma çağrısı

16 Mart 2022 Çarşamba, 13:49

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Bloomberg'e konuştu.

Balakrishnan, Ukrayna krizi nedeniyle dünyanın yol ayrımına geldiğini belirterek Çin'in gelecek günlerde alacağı kararların küresel ekonominin geleceğine yön vereceğini öne sürdü.

Ç İN RUSYA Ü ZERİNDEKİ N Ü FUZUNU KULLANMALI

Singapur Dışişleri Bakanı, Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzuna dikkat çekerek "Çin'in Rusya üzerinde siyasi, ekonomik ve diplomatik alanlarda büyük etkisi var. Umarım Çin, bu etkisini Ukrayna'daki savaşı durdurmak için kullanmalı" dedi.

KURALLARA DAYALI BİR D Ü NYA Ç İN'İN YARARINA

Balakrishnan ayrıca, Ukrayna krizinin küresel ekonominin ikiye ayrışmasına, tedarik zincirlerinin ve teknolojinin bölünmesine yol açabileceğini dile getirdi. Bakan, Çin'in bütünleşmiş, çok taraflı ve kurallara dayalı bir dünyada Rusya'dan fazla çıkarı olduğunu söyledi.





Singapur, Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına destek veren tek Güneydoğu Asya ülkesi olmuştu.