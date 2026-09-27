Sınır hattında çatışmalar tırmandı: Afganistan ve Pakistan karşı karşıya

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim, sınır hattında yaşanan yeni çatışmayla yeniden yükseldi.

Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Nuristan eyaletine Pakistan tarafından geçtiği öne sürülen silahlı bir gruba yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığa göre operasyonda 28 kişi öldürüldü, 32 kişi yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, grubun cumartesi günü Pakistan sınırına yakın Kamdeş bölgesinden Nuristan’a girdiğini ve saldırılar düzenlemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Açıklamada, grupta terör örgütü IŞİD mensuplarının yanı sıra eski Afgan güvenlik personelinin de bulunduğu iddia edildi.

Afgan güçlerinin operasyon başlatmasının ardından hayatta kalan bazı silahlı kişilerin yeniden Pakistan tarafına kaçtığı öne sürüldü.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistanlı silahlı unsurlar ve milislerin söz konusu grupla koordinasyon içinde hareket ettiğini iddia etti.

Bakanlık ayrıca Pakistan istihbaratının bazı eski Afgan güvenlik personelini “yardım” vaadiyle Pakistan’a götürdüğünü, burada eğittiğini ve daha sonra Nuristan’a gönderdiğini öne sürdü.

Kabil’in açıklaması, Pakistan devlet kurumlarının silahlı bir sınır geçişine doğrudan destek verdiği yönünde açık bir suçlama anlamına geliyor.

PAKİSTAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise Afganistan’ın iddialarını reddetti.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada suçlamaları “asılsız, dayanaksız ve gerçekten uzak” olarak nitelendirdi.

Pakistan, güvenlik güçleri veya istihbarat kurumlarının Nuristan’daki çatışmalara katılmadığını, eski Afgan güvenlik personelini eğitmediğini ve IŞİD ya da başka silahlı gruplara destek sağlamadığını savundu.

İslamabad yönetimi, Afganistan’ın iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını da belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren ve Afganistan’ın suçlamalarını desteklemek için kullanıldığı belirtilen bir videonun da “kurgu” olduğunu ileri sürdü.

Ajans ayrıca Afganistan Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı can kaybı ve yaralı sayılarını da bağımsız kaynaklardan teyit edemedi.

GERİLİM HAVA SALDIRILARININ ARDINDAN TIRMANDI

Son çatışma, Pakistan’ın 21 Eylül’de Afganistan topraklarına düzenlediği hava saldırılarından yaklaşık bir hafta sonra yaşandı.

İslamabad yönetimi bu saldırılarda 28 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Afgan yetkililer ise saldırılarda sivillerin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu üç sivilin öldüğünü doğruladı.

Pakistan uzun süredir Afganistan’ı kendi topraklarına saldırılar düzenleyen militanlara barınak sağlamakla suçluyor. Kabil yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.